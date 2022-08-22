Глава РПЛ Алаев: Благодаря Федуну у Спартака« появился стадион

Глава Российской Премьер-Лигивысказался об уходеиз «Спартака».

«Благодаря Леониду Федуну у Спартака» появился стадион — точка. Уже за одно это ему можно поставить памятник при жизни.

Надеюсь, что клуб останется таким же устойчивым и конкурентоспособным при новых акционерах. Российскому футболу нужен сильный «Спартак», — сказал Алаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Ранее стало известно, что компания «Лукойл» приобрела 100% клуба, а также стадиона «Открытие Банк Арена». Как отмечается, Федун не будет принимать участие в управлении клубом.

В нынешнем сезоне «красно-белые» набрали 13 очков в шести матчах и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России.