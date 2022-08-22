ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Чезаре КасадеиКто такой Касадеи, которого купил «Челси»
  • 12:26
    • Федун ушел с поста президента «Спартака»
  • 13:33
    • Трансфер Депая из «Барселоны» в «Ювентус» может не состояться
  • 13:20
    • Федун попрощался со «Спартаком»: Вот и закончилась эта удивительная история
  • 11:35
    • «Зимний солдат» — следующий супергерой Marvel’s Avengers
    Все новости спорта

    Глава РПЛ Алаев: Благодаря Федуну у Спартака« появился стадион

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России РПЛ Спартак Между тем
    Глава Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался об уходе Леонида Федуна из «Спартака».

    Александр Алаев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Алаев

    «Благодаря Леониду Федуну у Спартака» появился стадион — точка. Уже за одно это ему можно поставить памятник при жизни.

    Надеюсь, что клуб останется таким же устойчивым и конкурентоспособным при новых акционерах. Российскому футболу нужен сильный «Спартак», — сказал Алаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

  • Федун ушел с поста президента «Спартака»
  • Читайте по теме

    • Ранее стало известно, что компания «Лукойл» приобрела 100% клуба, а также стадиона «Открытие Банк Арена». Как отмечается, Федун не будет принимать участие в управлении клубом.

    В нынешнем сезоне «красно-белые» набрали 13 очков в шести матчах и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Юнайтед» нокаутирует мерсисайдцев
  • «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 5.00
    •
  • «Ювентус» не будет медлить
  • «Сампдория» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • «Фенербахче» не справится с новым клубом Дзюбы
  • «Фенербахче» — «Адана Демирспор». Прогноз и ставки
  • 2.33
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.76
  • Экспресс дня 22 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  5.00
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Сампдория — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.33
  • Прогноз на матч Фенербахче — Адана Демирспор
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Рома — Кремонезе
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Бенфика — Динамо К
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Стокпорт — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.60
  • Прогноз на матч Виктория — Карабах
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Басилашвили — Монтейро
  • Теннис
  • Завтра в 01:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры