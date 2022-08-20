Гончаренко — о дебюте в «Урале»: Радует одно — что хуже некуда и снизу нам никто не стучит

Главный тренерподелился впечатлениями после матча 6-го тура РПЛ против(0:1).

Для белорусского специалиста эта встреча была первой после прихода в клуб из Екатеринбурга.

«Радует одно — что хуже некуда и снизу нам никто не стучит. Структурно мы неплохо смотрелись, Настрой был очень хороший, может быть, инертно играли после удаления, игра пошла по другому руслу.

На данный момент мы должны сделать все возможное, чтобы оттолкнуться от того дна, на котором мы находимся.

В футболе на первом месте идет психология, которую нам надо постараться исправить», — приводит слова Гончаренко клубная пресс-служба.

Календарь и таблица РПЛ

«Урал» с 1 очком располагается на последнем, 16-м месте в турнирной таблице РПЛ. В седьмом туре 28 августа «Урал» примет действующего чемпиона страны санкт-петербургский «Зенит».