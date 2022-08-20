«Фулхэм» — «Брентфорд»: счет 2:2, обзор голов

обыгралв матче 6 тура АПЛ. Игра закончилась со счетом 3:2.

«Коттеджеры» повели в счете на старте поединка, забив два раза подряд усилиями Бобби Рида и Жоау Палиньи.

Футбол. Англия. Премьер-лига Фулхэм — Брентфорд 3:2 Голы: 1:0 Бобби Рид (1'), 2:0 Жоау Палинья (20'), 2:1 Кристиан Нергор (44'), 2:2 Айван Тони (71'), 3:2 Александр Митрович (90') Фулхэм: Бернд Лено, Кенни Тете (Кевин Мбабу, 77'), Олуватосин Адарабиойо, Тим Рим, Энтони Робинсон, Харрисон Рид, Жоау Палинья, Jay Stansfield (Томас Кейрни, 77'), Андреас Перейра, Бобби Рид, Александр Митрович (Шейн Даффи, 90') Брентфорд: Йоан Висса (Саман Годдос, 83'), Айван Тони, Брайан Мбемо, Кристиан Нергор, Матиас Йенсен (Витали Янельт, 60'), Josh Dasilva (Шандон Баптист, 74'), Рико Генри, Бен Ми, Понтус Янссон, Аарон Хики (Кин Льюис-Поттер, 60'), Дэвид Райа Предупреждения: Жоау Палинья (29'), Кенни Тете (31'), Josh Dasilva (56'), Бен Ми (80'), Кевин Мбабу (90 + 4')

Гол Кристиана Нёргора позволил гостям сократить разрыв в счете, а мяч Айвана Тони выровнял положение команд к 71 минуте матча.

Форвард хозяев Александар Митрович вырвал для команды 3 очка, забив в добавленное время.

«Фулхэм» вышел на 4 место в таблице АПЛ, набрав 5 баллов. У «Брентфорда» на один пункт меньше и 5 позиция.