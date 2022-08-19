Защитник «Челси» может перейти в «Интер»

Защитник «Челси»может покинуть команду до закрытия трансферного окна.

Чалоба готов уйти в аренду, если лондонский клуб в ближайшее время подпишет защитника «Лестера» Уэсли Фофана.

По информации известного журналиста Фабрицио Романо, интерес к Чалоба проявляет миланский «Интер», а также еще два неназванных клуба.

Кроме того, «Интер» рассматривает возможность подписания защитника дортмундской «Боруссии» Мануэля Аканджи и Франческо Ачерби из «Лацио».

Ранее сообщалось, что «Лестер» просит у «Челси» за Чалоба не менее 80 миллионов фунтов.