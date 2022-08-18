Каземиро может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков АПЛ

Если «Манчестер Юнайтед» подпишет полузащитника «Реала», то игрок станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов АПЛ, сообщают журналисты Mundo Deportivo

По информации источника, в случае перехода бразильский футболист будет получать годовую зарплату около € 18 млн.

При этом Каземиро будет уступать по зарплате лишь троим игрокам Премьер-лиги: Криштиану Роналду, Эрлингу Холанду и Мохамеду Салаху. Так же, «красные дьяволы» рассчитывают заключить контракт с опорным полузащитником сроком на пять лет.

30-летний Каземиро — воспитанник бразильского клуба «Сан-Паулу». В мадридском «Реале» хавбек оказался в январе 2013 года. Всего за «сливочных» футболист в 336 матчах забил 31 гол и отдал 29 результативных передач. В «Реале» Каземиро выиграл 18 трофеев.