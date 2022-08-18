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    • Каземиро может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков АПЛ
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    Каземиро может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков АПЛ

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    Если «Манчестер Юнайтед» подпишет полузащитника «Реала» Каземиро, то игрок станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов АПЛ, сообщают журналисты Mundo Deportivo.

    Каземиро
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    Каземиро

    По информации источника, в случае перехода бразильский футболист будет получать годовую зарплату около € 18 млн.

    При этом Каземиро будет уступать по зарплате лишь троим игрокам Премьер-лиги: Криштиану Роналду, Эрлингу Холанду и Мохамеду Салаху. Так же, «красные дьяволы» рассчитывают заключить контракт с опорным полузащитником сроком на пять лет.

    30-летний Каземиро — воспитанник бразильского клуба «Сан-Паулу». В мадридском «Реале» хавбек оказался в январе 2013 года. Всего за «сливочных» футболист в 336 матчах забил 31 гол и отдал 29 результативных передач. В «Реале» Каземиро выиграл 18 трофеев.

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