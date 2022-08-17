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    Защитник «Боруссии» Аканджи попал в сферу интересов «Ромы»

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    «Рома» хочет усилить оборону засчет приобретения опытного защитника дортмундской «Боруссии» Мануэля Аканджи, сообщает Corriere dello Sport.

    Мануэль Аканджи
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    Мануэль Аканджи

    По информации источника, 27-летним швейцарцем также интересовался «Интер». При этом миланский клуб может подписать швейцарца в качестве свободного агента в 2023 году, когда у футболиста истечёт контракт с «Боруссией».

    В сезоне-2022/2023 27-летний Аканджи провёл за «шмелей» 36 матчей во всех турнирах и отметился одним точным ударом.

    Текущий договор футболиста с дортмундцами рассчитан до лета 2023 года. Ранее к игроку проявляли активный интерес команды из Примеры и английской Премьер-лиги.

    Аканджи также выступал в составе своей национальной сборной на Евро-2020.

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