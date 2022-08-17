Защитник «Боруссии» Аканджи попал в сферу интересов «Ромы»

«Рома» хочет усилить оборону засчет приобретения опытного защитника дортмундской «Боруссии», сообщает Corriere dello Sport

По информации источника, 27-летним швейцарцем также интересовался «Интер». При этом миланский клуб может подписать швейцарца в качестве свободного агента в 2023 году, когда у футболиста истечёт контракт с «Боруссией».

В сезоне-2022/2023 27-летний Аканджи провёл за «шмелей» 36 матчей во всех турнирах и отметился одним точным ударом.

Текущий договор футболиста с дортмундцами рассчитан до лета 2023 года. Ранее к игроку проявляли активный интерес команды из Примеры и английской Премьер-лиги.

Аканджи также выступал в составе своей национальной сборной на Евро-2020.