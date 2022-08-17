«Динамо» Киев — «Бенфика»: счет матча 0:2, обзор голов

В первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионоводержала победу над киевским

Игра, прошедшая в польском городе Лодзь, завершилась со счетом 2:0 в пользу португальской команды.

На 9-й минуте встречи счет открыл бразильский защитник «Бенфики» Мораес Жилберто, ассистировал ему хавбек Жоау Мариу. На 37-й минуте с передачи бразильца Давида Нереса забил форвард Гонсалу Рамуш

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация Динамо К — Бенфика 0:2 Голы: 0:1 Жилберто Жуниор (10'), 0:2 Гонсалу Рамуш (37') Динамо К: Георгий Бущан, Томаш Кендзёра, Илья Забарный, Денис Попов (Александр Сирота, 80'), Владислав Дубинчак (Kostiantyn Vivcharenko, 63'), Виктор Цыганков (Oleksandr Karavaev, 63'), Александр Андриевский, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев (Anton Tsarenko, 74'), Artem Besedin (Vladyslav Andriyovych Vanat, 74'), Виталий Буяльский Бенфика: Давид Нерес (Henrique Araujo, 63'), Гонсалу Рамуш (Роман Яремчук, 63'), Рафаэл Силва (Франциско Мачадо, 84'), Жоау Мариу, Флорентину Луиш, Enzo Jeremias Fernandez, Алехандро Гримальдо, Морато, Николас Отаменди, Жилберто Жуниор (Александр Хартманн Бах, 69'), Одиссеас Влаходимос Предупреждение: Александр Андриевский (40')

Ответный матч в Лиссабоне состоится 23 августа.

Также на данной стадии «Маккаби» из Хайфы дома обыграл «Црвену Звезду» со счетом 3:2.

Голами в составе хозяев отметились Францди Пьерро, оформивший дуль, и Тьяронн Чери. За сербский клуб забили Александр Пешич и Гелор Канга.

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация Маккаби Хф — Црвена Звезда 3:2 Голы: 1:0 Францди Пьерро (18'), 1:1 Александар Пешич (27'), 1:2 Гелор Канга (40'), 2:2 Францди Пьерро (51'), 3:2 Тьяронн Чери (61') Маккаби Хф: Joshua Cohen, Daniel Sundgren, Богдан Планич, Шон Гольдберг, Pierre Cornud (Сун Менашем, 62'), Тьяронн Чери, Neta Lavi, Али Мохамед, Dolev Hazizia (Мохаммад Абу Фани, 76'), Францди Пьерро (Nikita Rukavytsya, 70'), Dean David (Omer Atzili, 63') Црвена Звезда: Александар Пешич (Эль-Фарду Бен Набуан, 72'), Александар Катай (Slavoljub Srnic, 56'), Мирко Иванич (Sekou Sanogo, 72'), Осман Букари (Стефан Митрович, 60'), Гелор Канга, Кингз Кангва, Милан Родич, Александар Драгович, Неманья Милунович, Страхиня Эракович, Милан Борян Предупреждения: Осман Букари (46'), Сун Менашем (86')

Ответная игра между «Маккаби» из Хайфы и «Црвеной Звездой» состоится 23 августа в Белграде.