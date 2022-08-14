«Вест Хэм» не забил пенальти и минимально проиграл «Ноттингему Форесту»

на своем поле принималв рамках 2-го тура Английской Премьер-Лиги. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный засчитанный гол в матче был забит на 54-й минуте второго тайма. Бреннан Джонсон имел в штрафной много пространства, что бы обработать мяч и нанес удар по центру ворот, тем самым забив гол и принес «Ноттингему» победу в этом матче.

У «Вест Хэма» на 64-й минуте поединка была возможность сравнять счет, так как арбитр назначил пенальти в ворота «Ноттингема». Но Деклан Райс не смог реализовать 11-метровый и счет до конца матча сохранился 1:0.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ноттингем Форест — Вест Хэм 1:0 Гол: 1:0 Тайво Авонийи (45 + 2') Ноттингем Форест: Дин Хендерсон, Джо Уорролл, Мусса Ньякат (Стив Кук, 79'), Скотт Маккена, Неко Уильямс, Орел Мангала (Cafu, 84'), Lewis O'Brien, Harry Toffolo, Джесси Лингард, Бреннан Джонсон, Тайво Авонийи (Сэм Сарридж, 72') Вест Хэм: Майкл Антонио (Джанлука Скамакка, 69'), Саид Бенрахма, Пабло Форнальс (Мануэль Лансини, 69'), Джаррод Боуэн (Максвелл Корне, 85'), Деклан Райс, Томаш Соучек, Аарон Крессвел, Бенджамин Джонсон, Курт Зума, Владимир Цоуфаль, Лукаш Фабиански Предупреждения: Деклан Райс (9'), Скотт Маккена (64'), Дин Хендерсон (75'), Бреннан Джонсон (90 + 8'), Сэм Сарридж (90 + 8')

«Ноттингем Форест» после этого матча смог забраться на 10-ю строчку турнирной таблицы АПЛ набрав 3 очка, а «Вест Хэм» продолжает находится внизу на 19-м месте с 0 баллов в активе.