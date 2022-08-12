Защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо попал в сферу интересов «Интера»

Итальянский «Интер» заинтересован в подписании французского защитника «Ниццы», сообщает Foot Mercato

По данным источника, миланский клуб рассматривает 22-летнего игрока в качестве потенциальной замены Милану Шкриньяру.

Ранее сообщалось, что Шкриньяр может перейти в «ПСЖ».

Действующий контракт Тодибо с «Ниццей» рассчитан до 2026 года. В прошедшем сезоне защитник сыграл в 40 матчах во всех турнирах и забил 1 гол.

Напомним, Тодибо ранее выступал за «Барселону», в которую перешел зимой 2019 года и сделал это с большим скандалом. Президент «Тулузы» был в ярости от того, что Жан-Клер отказался продлевать контракт. Оливье Садран не планировал сохранить игрока в команде, но с крепким контрактом он мог «выбить» за Тодибо куда больше, чем 1 миллионов евро — которые каталонцы буквально выкинули «Тулузе».