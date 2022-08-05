«Кальяри» и «Удинезе» стартовали в Кубке Италии с побед

В матче 1-го раунда Кубка Италииодержал домашнюю победу над— 3:2.

Хозяева открыли счет уже на 2-й минуте, благодаря голу Джорджо Альтаре.

Но выступающая в Серии В «Перджа» отыгралась на 32-й минуте, а на 67-й минуте повела — отличились Федерико Мельчиорри и Джузеппе Ди Серио, которому Мельчиорри ассистировал.

«Кальяри» сравнял счет на 80-й минуте — Джанлука Лападула реализовал пенальти. А на 89-й минуте Николас Виола принес хозяевам победу.

Футбол. Италия. Кубок Кальяри — Перуджа 3:2 Голы: 1:0 Giorgio Altare (2'), 1:1 Federico Melchiorri (32'), 1:2 Джузеппе Ди Серио (67'), 2:2 Джанлука Лападула (пенальти) (80'), 3:2 Николас Виола (89')

В другом матче первого раунда «Удинезе» на своем поле взял верх над «ФеральпиСало» — 2:1.

В составе хозяев испанский форвард Жерар Деулофеу реализовал пенальти на 12-й минуте, а нигерийский нападающий Исаак Саксесс удвоил преимущество команды на 64-й минуте.

Выступающие в третьем дивизионе гости ответили голом Луки Силигарди на 67-й минуте.