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    «Кальяри» и «Удинезе» стартовали в Кубке Италии с побед

    Футбол Кубок Италии Футбол Италии Удинезе Кальяри
    В матче 1-го раунда Кубка Италии «Кальяри» одержал домашнюю победу над «Перуджей» — 3:2.

    «Кальяри»
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    «Кальяри»

    Хозяева открыли счет уже на 2-й минуте, благодаря голу Джорджо Альтаре.

    Но выступающая в Серии В «Перджа» отыгралась на 32-й минуте, а на 67-й минуте повела — отличились Федерико Мельчиорри и Джузеппе Ди Серио, которому Мельчиорри ассистировал.

    «Кальяри» сравнял счет на 80-й минуте — Джанлука Лападула реализовал пенальти. А на 89-й минуте Николас Виола принес хозяевам победу.

    Футбол. Италия. Кубок
    Кальяри — Перуджа 3:2
    Голы: 1:0 Giorgio Altare (2'), 1:1 Federico Melchiorri (32'), 1:2 Джузеппе Ди Серио (67'), 2:2 Джанлука Лападула (пенальти) (80'), 3:2 Николас Виола (89')

    В другом матче первого раунда «Удинезе» на своем поле взял верх над «ФеральпиСало» — 2:1.

    В составе хозяев испанский форвард Жерар Деулофеу реализовал пенальти на 12-й минуте, а нигерийский нападающий Исаак Саксесс удвоил преимущество команды на 64-й минуте.

    Выступающие в третьем дивизионе гости ответили голом Луки Силигарди на 67-й минуте.

    Футбол. Италия. Кубок
    Удинезе — FeralpiSalo 2:1
    Голы: 1:0 Жерар Деулофеу (пенальти) (12'), 2:0 Исаак Саксесс (64'), 2:1 Лука Силигарди (67')
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