УЕФА наказал «Фенербахче» частичным закрытием трибун

(УЕФА) оштрафовал турецкийна 50 тысяч евро и обязал закрыть трибуну на 5000 мест на следующем домашнем еврокубковом матче.

Стамбульский клуб был наказан за «бросание предметов и передачу провокационного сообщения оскорбительного характера, т.е. незаконные кричалки» в ответной игре второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с киевским «Динамо» (1:2 д.в).

Встреча прошла 27 июля в Стамбуле. После первого забитого гола украинской команды турецкие болельщики стали скандировать имя президента России Владимира Путина.

По сумме двух матчей в следующую стадию квалификации Лиги чемпионов прошла украинская команда.