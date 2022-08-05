ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Садио МанеЮбилейный сезон. Чего ждать от 60-го розыгрыша Бундеслиги?
  • 19:55
    • Как и где сейчас смотреть трансляции АПЛ в России?
  • 21:06
    • Зинченко выйдет в стартовом составе «Арсенала» против «Кристал Пэласа»
  • 20:51
    • ЦСКА подал иск в суд из-за отстранения от Евролиги
  • 20:26
    • Ла Лига не разрешила «Барселоне» регистрировать новичков
  • 17:14
    • «Шальке» объявил о подписании бывшего форварда «Спартака» Ларссона
    Все новости спорта

    УЕФА наказал «Фенербахче» частичным закрытием трибун

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Фенербахче УЕФА Лига чемпионов Динамо Киев Футбол Украины
    Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал турецкий «Фенербахче» на 50 тысяч евро и обязал закрыть трибуну на 5000 мест на следующем домашнем еврокубковом матче.

    Болельщики «Фенербахче» в матче с «Динамо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Болельщики «Фенербахче» в матче с «Динамо»

    Стамбульский клуб был наказан за «бросание предметов и передачу провокационного сообщения оскорбительного характера, т.е. незаконные кричалки» в ответной игре второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с киевским «Динамо» (1:2 д.в).

    Встреча прошла 27 июля в Стамбуле. После первого забитого гола украинской команды турецкие болельщики стали скандировать имя президента России Владимира Путина.

    По сумме двух матчей в следующую стадию квалификации Лиги чемпионов прошла украинская команда.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Старт Бундеслиги будет результативным
  • «Айнтрахт» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Канониры» начнут новый розыгрыш АПЛ с победы
  • «Кристал Пэлас» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Как начнется новый сезон во французской Лиге 1?
  • «Лион» — «Аяччо». Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.72
  • Экспресс дня 5 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Лион — Аяччо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Краснодар — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Сампдория — Реджина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Клермон — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ахмат — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры