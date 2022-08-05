УЕФА наказал «Фенербахче» частичным закрытием трибун

Болельщики «Фенербахче» в матче с «Динамо» Фото: globallookpress.com
Стамбульский клуб был наказан за «бросание предметов и передачу провокационного сообщения оскорбительного характера, т.е. незаконные кричалки» в ответной игре второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с киевским «Динамо» (1:2 д.в).
Встреча прошла 27 июля в Стамбуле. После первого забитого гола украинской команды турецкие болельщики стали скандировать имя президента России Владимира Путина.
По сумме двух матчей в следующую стадию квалификации Лиги чемпионов прошла украинская команда.