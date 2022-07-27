ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Оправдался ли трансфер Джека Грилиша?Пальцем в небо. Почему топ-трансферы так часто оказываются провальными?
  • 14:38
    • «Фиорентина» не вызвала на предсезонные сборы Александра Кокорина
  • 14:12
    • Левников ошибочно не удалил Соболева в матче с «Краснодаром»
  • 14:12
    • Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека пройдет медосмотр для «Ниццы»
  • 12:48
    • Черышев: Есть интересные предложения от ряда клубов, нахожусь в стадии переговоров
  • 11:37
    • Де Йонг не покинет «Барсу», пока не получит задолженность по зарплате
    Все новости спорта

    Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека пройдет медосмотр для «Ниццы»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России РПЛ Локомотив Футбол Франции Лига 1 Ницца
    Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека сегодня, 27 июля, улетит во Францию, где пройдёт медосмотр для «Ниццы», сообщает «Спорт-экспресс». Сумма сделки составит € 15 млн.

    Алексис Бека Бека
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексис Бека Бека

    Ранее стало известно, что в услугах 21-летнего футболиста заинтересована «Ницца». Бека-Бека является приоритетным вариантом для укрепления средней линии французской команды.

    Напомним, Бека-Бека перешёл в московский «Локомотив» из «Кана» в августе 2021 года. В прошлом сезоне французский полузащитник принял участие в 19 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал три результативные передачи.

    В сезоне-2022/2023 Бека-Бека сыграл в двух матчах чемпионата России и не отметился результативными действиями. В игре второго тура нынешнего розыгрыша РПЛ с «Ростовом» (2:2) французский футболист был удалён с поля.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Стоит ждать открытого футбола
  • «Слован» Братислава — «Ференцварош». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Киевское «Динамо» продлит беспроигрышную серию?
  • «Фенербахче» — «Динамо» Киев. Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • Соперникам не хватит основного времени матча?
  • «Цюрих» — «Карабах». Прогноз и ставки
  • 1.54
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.73
  • Экспресс дня 27 июля
  • Сегодня в 21:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Слован Братислава — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Фенербахче — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.54
  • Прогноз на матч Цюрих — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Германия — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч РБ Зальцбург — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Олимпиакос — Маккаби Хайфа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Кишварда — Кайрат
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Рига — Ружомберок
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры