«Шериф» на выезде сыграл вничью с «Марибором» в квалификации Лиги чемпионов

Фрагмент матча Фото: Сайт «Марибора»
В прошлом сезоне «Шериф» попал в групповой этап турнира, откуда потом вышел в плей-офф Лиги Европы.
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Марибор — Шериф 0:0
Марибор: Menno Bergsen, Martin Milec, Неманья Митрович, Max Watson, Gregor Sikosek, Jan Repas, Aleks Pihler (Aljaz Antolin, 67'), Nino Zugelj (Ignacio Guerrico, 82'), Danijel Sturm (Rok Kronaveter, 82'), Роко Батурина, Ivan Brnic Шериф: Момо Янсане (Kay Tejan, 65'), Ibrahim Rasheed (Абу Уаттара, 77'), Пернамбуко, Cedric Badolo, Мусса Куабу, Regi Lushkja, Patrick Kpozo, Степан Раделич, Gaby Kiki, Renan Guedes, Razak Abalora Предупреждения: Степан Раделич (33'), Неманья Митрович (51'), Gregor Sikosek (86')
Второй поединок в этой паре запланирован на 26 июля.