«Краснодар» — «Факел»: счет матча 2:2, обзор голов

В матче 1-го тура чемпионата России по футболуна своем поле сыграл вничью с воронежским— 2:2.

Счет в матче на 10-й минуте открыли гости. Дмитриев навесил с заработанного им же стандарта к линии вратарской, Божин нанёс плотный удар головой перед собой, с которым Сафонов с трудом справился, упав на газон. На добивание успел Аслан Дашаев, в подкате опередивший защитника и переправивший мяч в сетку.

«Быки» отыгрались на 24-й минуте. Олусегун покатил мяч на Ионова, который обработал его и нанёс великолепный удар из-за пределов штрафной — мяч полетел по дуге с касанием газона и нырнул в дальний нижний угол.

На 40-й минуте «Краснодар» повел в счете. Сперцян со стандарта пробил между двумя соперниками в дальний угол, но мяч зацепил Аппаева, поменял направление и юркнул в ближний угол мимо не успевшего переложиться Городового.

Спустя четыре минуты в ворота «Факела» был назначен пенальти — Олусегун пробил из штрафной, и мяч попал защитнику в руку. Мощно пробил Кордоба в левый нижний угол — мяч попал в штангу.

А на 49-й минуте Альшин слева вошел в штрафную «Краснодара» и выполнил мягкий навес в её центр на Акбашева, который с рикошетом от газона пробил ногой под дальнюю штангу.

РПЛ. 1-й тур «Краснодар» — «Факел» 2:2 (2:1, 0:1) Голы: Дашаев, 10 (0:1). Ионов, 24 (1:1). Сперцян, 40 (2:1). Акбашев, 49 (2:2)Нереализованный пенальти: Кордоба, 45Краснодар: Сафонов, Исаенко (Сулейманов, 55), Сорокин, Литвинов, Петров (Пивоваров, 46), Черников, Сперцян, Ионов, Кривцов (Ахметов, 46), Кордоба, Олусегун (Манелов, 82)Факел: Городовой, Черов, Дашаев (Суслов, 67), Магаль, Божин, Акбашев, Альшин, Квеквескири (Мендель, 72), Дмитриев (Мастерной, 81), Максимов (Гонгадзе, 67), Аппаев (Шаваев, 81)Предупреждения: Ионов, 89’ — Черов, 45’. Божин, 80’

В следующем туре «Краснодар» примет дома московский «Спартак» (23 июля), а «Факел» сыграет на выезде с грозненским «Ахматом» (24 июля).