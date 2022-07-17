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    «Краснодар» сыграл вничью с «Факелом», Кордоба не реализовал пенальти

    «Краснодар» — «Факел»: счет матча 2:2, обзор голов

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    В матче 1-го тура чемпионата России по футболу «Краснодар» на своем поле сыграл вничью с воронежским «Факелом» — 2:2.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче на 10-й минуте открыли гости. Дмитриев навесил с заработанного им же стандарта к линии вратарской, Божин нанёс плотный удар головой перед собой, с которым Сафонов с трудом справился, упав на газон. На добивание успел Аслан Дашаев, в подкате опередивший защитника и переправивший мяч в сетку.

    «Быки» отыгрались на 24-й минуте. Олусегун покатил мяч на Ионова, который обработал его и нанёс великолепный удар из-за пределов штрафной — мяч полетел по дуге с касанием газона и нырнул в дальний нижний угол.

    На 40-й минуте «Краснодар» повел в счете. Сперцян со стандарта пробил между двумя соперниками в дальний угол, но мяч зацепил Аппаева, поменял направление и юркнул в ближний угол мимо не успевшего переложиться Городового.

    Спустя четыре минуты в ворота «Факела» был назначен пенальти — Олусегун пробил из штрафной, и мяч попал защитнику в руку. Мощно пробил Кордоба в левый нижний угол — мяч попал в штангу.

    А на 49-й минуте Альшин слева вошел в штрафную «Краснодара» и выполнил мягкий навес в её центр на Акбашева, который с рикошетом от газона пробил ногой под дальнюю штангу.

    РПЛ. 1-й тур
    «Краснодар» — «Факел» 2:2 (2:1, 0:1)
    Голы: Дашаев, 10 (0:1). Ионов, 24 (1:1). Сперцян, 40 (2:1). Акбашев, 49 (2:2)Нереализованный пенальти: Кордоба, 45Краснодар: Сафонов, Исаенко (Сулейманов, 55), Сорокин, Литвинов, Петров (Пивоваров, 46), Черников, Сперцян, Ионов, Кривцов (Ахметов, 46), Кордоба, Олусегун (Манелов, 82)Факел: Городовой, Черов, Дашаев (Суслов, 67), Магаль, Божин, Акбашев, Альшин, Квеквескири (Мендель, 72), Дмитриев (Мастерной, 81), Максимов (Гонгадзе, 67), Аппаев (Шаваев, 81)Предупреждения: Ионов, 89’ — Черов, 45’. Божин, 80’

    В следующем туре «Краснодар» примет дома московский «Спартак» (23 июля), а «Факел» сыграет на выезде с грозненским «Ахматом» (24 июля).

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