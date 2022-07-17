«Краснодар» — «Факел»: счет матча 2:2, обзор голов

Счет в матче на 10-й минуте открыли гости. Дмитриев навесил с заработанного им же стандарта к линии вратарской, Божин нанёс плотный удар головой перед собой, с которым Сафонов с трудом справился, упав на газон. На добивание успел Аслан Дашаев, в подкате опередивший защитника и переправивший мяч в сетку.
«Быки» отыгрались на 24-й минуте. Олусегун покатил мяч на Ионова, который обработал его и нанёс великолепный удар из-за пределов штрафной — мяч полетел по дуге с касанием газона и нырнул в дальний нижний угол.
На 40-й минуте «Краснодар» повел в счете. Сперцян со стандарта пробил между двумя соперниками в дальний угол, но мяч зацепил Аппаева, поменял направление и юркнул в ближний угол мимо не успевшего переложиться Городового.
Спустя четыре минуты в ворота «Факела» был назначен пенальти — Олусегун пробил из штрафной, и мяч попал защитнику в руку. Мощно пробил Кордоба в левый нижний угол — мяч попал в штангу.
А на 49-й минуте Альшин слева вошел в штрафную «Краснодара» и выполнил мягкий навес в её центр на Акбашева, который с рикошетом от газона пробил ногой под дальнюю штангу.
В следующем туре «Краснодар» примет дома московский «Спартак» (23 июля), а «Факел» сыграет на выезде с грозненским «Ахматом» (24 июля).