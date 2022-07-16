Федотов: В первом тайме уже могли все решить

Главный тренер ЦСКАвысказался об итогах матча 1 тура РПЛ против «Урала» (2:0).

«Могли всё решить в первом тайме, но нас сильно подводила реализация, растранжирили кучу моментов. Хорошо, что забили гол в раздевалку. В начале второго тайма была пара неприятных моментов, мяч пролетал через всю штрафную. Забили второй гол после пенальти, но могли сделать это раньше», — цитирует Федотова «Чемпионат».

ЦСКА одержал победу благодаря голам Ивана Облякова и Хорхе Карраскаля.

23 июля команда Федотова примет «Сочи» в рамках второго тура чемпионата России.