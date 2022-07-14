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    В «ПСЖ» хотят продлить контракт с Месси еще на один год, Лионель примет решение позже

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    «Пари Сен-Жермен» хочет продлить контракт с аргентинским нападающим Лионелем Месси, информирует Marca.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    Действующее соглашение сторон истекает летом 2023 года, но руководство парижан уже сообщило представителям футболиста, что хочет пролонгировать сотрудничество на один сезон — до 2024 года.

    Согласно сведениям источника, Месси примет решение о своём будущем в «ПСЖ» после чемпионата мира — 2022 в Катаре. Лионель хочет оценить своё психологическое и физическое состояние в тот момент.

    В «ПСЖ» верят, что после первого сезона адаптации Месси сможет показать яркую игру, которую он демонстрировал в «Барселоне». Кроме того, нахождение Лионеля в стане парижан выгодно клубу с экономической и имиджевой точки зрения — после перехода Месси «ПСЖ» заключил 10 новых спонсорских контрактов.

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