В «ПСЖ» хотят продлить контракт с Месси еще на один год, Лионель примет решение позже

«Пари Сен-Жермен» хочет продлить контракт с аргентинским нападающим, информирует Marca

Действующее соглашение сторон истекает летом 2023 года, но руководство парижан уже сообщило представителям футболиста, что хочет пролонгировать сотрудничество на один сезон — до 2024 года.

Согласно сведениям источника, Месси примет решение о своём будущем в «ПСЖ» после чемпионата мира — 2022 в Катаре. Лионель хочет оценить своё психологическое и физическое состояние в тот момент.

В «ПСЖ» верят, что после первого сезона адаптации Месси сможет показать яркую игру, которую он демонстрировал в «Барселоне». Кроме того, нахождение Лионеля в стане парижан выгодно клубу с экономической и имиджевой точки зрения — после перехода Месси «ПСЖ» заключил 10 новых спонсорских контрактов.