«Валенсия» подпишет полузащитника «Милана» Саму Кастильехо

Саму Кастильехо Фото: globallookpress.com
На трансфере игрока настаивает новый главный тренер «летучих мышей» Дженнаро Гаттузо, который ранее играл за «Милан» и тренировал команду.
Кастильехо уже согласовал с «Валенсией» условия личного контракта, который будет рассчитан до 2026 года.
«Милан» приобретал Кастильехо у «Вильярреала» летом 2018 года за 21,3 миллиона евро. Отметается, что сейчас клуб готов отпустить игрока бесплатно, чтобы сэкономить на его зарплате, которая составляет 6 миллионов евро в год до уплаты налогов.
За «россонери» испанец провел 113 матчей, забил 10 голов и отдал 11 результативных передач.