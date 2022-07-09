Рафинья близок к переходу в «Барселону»

Атакующий полузащитник «Лидса»продолжит карьеру в

Переговоры между «Барсой» и «Лидсом» находятся на продвинутой стадии, сообщает испанский журналист Хоаким Пиера.

При этом отмечается, что трансфер бразильского вингера никак не зависит от ситуации с Усманом Дембеле, который в ближайшие дни может продлить контракт с каталонским клубом.

«Барселона» заплатит за Рафинью от 50 до 60 миллионов евро.

Рафинья провел в минувшем чемпионате Англии 35 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Рафинью может перейти в «Челси».