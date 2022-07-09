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    • Рафинья близок к переходу в «Барселону»
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    Рафинья близок к переходу в «Барселону»

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    Атакующий полузащитник «Лидса» Рафинья продолжит карьеру в «Барселоне».

    Рафинья
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    Рафинья

    Переговоры между «Барсой» и «Лидсом» находятся на продвинутой стадии, сообщает испанский журналист Хоаким Пиера.

    При этом отмечается, что трансфер бразильского вингера никак не зависит от ситуации с Усманом Дембеле, который в ближайшие дни может продлить контракт с каталонским клубом.

    «Барселона» заплатит за Рафинью от 50 до 60 миллионов евро.

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    • Рафинья провел в минувшем чемпионате Англии 35 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал три результативные передачи.

    Ранее сообщалось, что Рафинью может перейти в «Челси».

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