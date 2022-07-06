ЦСКА хочет подписать полузащитника «Пармы» Вилана Сиприена

ЦСКА хочет приобрести французского полузащитника «Пармы», сообщает 90FootballFr

По информации источника, «армейцы» находятся в активных переговорах с агентами 27-летнего француза.

Отмечается, что «красно-синие» пытаются убедить представителей полузащитника на переезд в Россию, так как считают его главное целью на летнее трансферное окно.

Прошедший сезоне Сиприен провел на правах аренды в «Нанте», за который забил два мяча и отдал три результативные передачи в 29 матчах во всех турнирах. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Так же Вилан Сиприен провёл ряд игр за молодёжную и юношеские сборные Франции. За национальную команду своей страны хавбек не выступал.