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    ЦСКА хочет подписать полузащитника «Пармы» Вилана Сиприена

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    ЦСКА хочет приобрести французского полузащитника «Пармы» Вилана Сиприена, сообщает 90FootballFr.

    Вилан Саприен
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    Вилан Саприен

    По информации источника, «армейцы» находятся в активных переговорах с агентами 27-летнего француза.

    Отмечается, что «красно-синие» пытаются убедить представителей полузащитника на переезд в Россию, так как считают его главное целью на летнее трансферное окно.

    Прошедший сезоне Сиприен провел на правах аренды в «Нанте», за который забил два мяча и отдал три результативные передачи в 29 матчах во всех турнирах. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

    Так же Вилан Сиприен провёл ряд игр за молодёжную и юношеские сборные Франции. За национальную команду своей страны хавбек не выступал.

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