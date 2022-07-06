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    Шестикратного чемпиона Франции могут понизить до любительской лиги

    Футбол Футбол Франции Бордо
    Апелляционная комиссия федерации футбола Франции оставила в силе понижение «Бордо» до третьего дивизиона страны.

    «Бордо»
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    «Бордо»

    Команда не смогла пройти финансовую проверку, поэтому 14 июня было вынесено решение о переводе команды в третью по силе лигу.

    Однако руководство «Бордо» не согласилось с этим вердиктом и подало апелляцию, которая в итоге была отклонена. Однако президент клуба Жерар Лопес намерен продолжать борьбу.

    По информации RMC Sport, если у Лопеса ничего не выйдет, «Бордо» может подать документы о банкротстве, и в этом случае команде придется начать новый сезон уже в Национальной лиге 3, пятом дивизионе страны.

    «Бордо» — один из исторических грандов Лиги 1. За свою историю клуб шесть раз становился чемпионом Франции. В прошлом сезоне он вылетел из Лиги 1

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