Шестикратного чемпиона Франции могут понизить до любительской лиги

Апелляционная комиссия федерации футбола Франции оставила в силе понижениедо третьего дивизиона страны.

Команда не смогла пройти финансовую проверку, поэтому 14 июня было вынесено решение о переводе команды в третью по силе лигу.

Однако руководство «Бордо» не согласилось с этим вердиктом и подало апелляцию, которая в итоге была отклонена. Однако президент клуба Жерар Лопес намерен продолжать борьбу.

По информации RMC Sport, если у Лопеса ничего не выйдет, «Бордо» может подать документы о банкротстве, и в этом случае команде придется начать новый сезон уже в Национальной лиге 3, пятом дивизионе страны.

«Бордо» — один из исторических грандов Лиги 1. За свою историю клуб шесть раз становился чемпионом Франции. В прошлом сезоне он вылетел из Лиги 1