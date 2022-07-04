ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед Салах и Юрген Клопп Безотказная машина. Клопп и «Ливерпуль» сделали ставку на Салаха
  • 11:01
    • «Арсенал» сообщил о переходе Габриэла Жезуса
  • 10:19
    • Семак рассказал о трансферных планах «Зенита»
  • 01:29
    • Джокович вышел в четвертьфинал «Уимблдона»-2022
  • 21:58
    • Гол Кассьеры помог «Зениту» обыграть «Црвену Звезду»
  • 19:37
    • Эджуке и Сигурдссон приостановили контракты с ЦСКА
    Все новости спорта

    «Арсенал» сообщил о переходе Габриэла Жезуса

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Арсенал Манчестер Сити АПЛ Футбол Англии
    Лондонский «Арсенал» объявил о переходе нападающего «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса.

    Габриэл Жезус
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Габриэл Жезус

    25-летний бразилец подписал с «канониром» долгосрочный контракт.

    Жезус выступал за «Ман Сити» с 2016 года. За это время он провел за «горожан» 236 матчей, в которых забил 95 мячей, и стал четырехкратным чемпионом Англии.

  • Жезус — то, что нужно «Арсеналу»
  • Зачем форвард «Канонирам»?
  • 01/07/2022

    • В минувшем сезоне Габриэл сыграл в АПЛ 28 матчей, в которых забил восемь мячей и сделал 8 результативных передач.

    Ранее сообщалось, что «Арсенал» заплатит за Жезуса 45 миллионов фунтов, а бразилец будет зарабатывать в Лондоне 200 тысяч фунтов в неделю.

    Напомним, в конце июня «Арсенал» подписал контракт с голкипером сборной США.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Одержит ли Федотов первую победу с ЦСКА?
  • ЦСКА — «Нижний Новгород». Прогноз и ставки
  • 2.43
    •
  • «Динамо» быстро расправится с «Рубином»
  • «Динамо» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • В Санта-Фе забьют все!
  • «Унион Санта-Фе» — «Насьональ». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.41
  • Экспресс дня 4 июля
  • Сегодня в 22:15
    •  2.43
  • Прогноз на матч ЦСКА — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Динамо — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Унион Санта-Фе — Насьональ
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:15
    •  1.89
  • Прогноз на матч Нью-Сейнтс — Линфилд
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  5.89
  • Экспресс дня 5 июля
  • Завтра в 20:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Шемрок Роверс — Хибернианс
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Балкани — Жальгирис
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  7.20
  • Прогноз на матч Лех — Карабах
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры