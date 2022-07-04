«Арсенал» сообщил о переходе Габриэла Жезуса

Лондонскийобъявил о переходе нападающего «Манчестер Сити»

25-летний бразилец подписал с «канониром» долгосрочный контракт.

Жезус выступал за «Ман Сити» с 2016 года. За это время он провел за «горожан» 236 матчей, в которых забил 95 мячей, и стал четырехкратным чемпионом Англии.

В минувшем сезоне Габриэл сыграл в АПЛ 28 матчей, в которых забил восемь мячей и сделал 8 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» заплатит за Жезуса 45 миллионов фунтов, а бразилец будет зарабатывать в Лондоне 200 тысяч фунтов в неделю.

Напомним, в конце июня «Арсенал» подписал контракт с голкипером сборной США.