«Спартак» — «Крылья Советов»: счет 2:1, обзор голов

В Москве в матче 27 тура РПЛ встречались. Хозяева выиграли 2:1.

На 31 минуте гостей вперед вывел Юрий Горшков, забивший с пенальти.

После перерыва хозяева отыгрались и вышли вперед благодаря дублю Александра Соболева. Победный мяч был забит на 83 минуте.

РПЛ. 27 тур Спартак — Крылья Советов 2:1 (0:1, 2:0) Голы: 0:1 — 30, пенальти Горшков, 1:1 — 61, пенальти Соболев, 2:1 — 82 СоболевСпартак Селихов, Джикия, Жиго, Литвинов, Хлусевич (Рассказов, 89), Мозес, Зобнин, Мартинс Перейра, Игнатов (Николсон, 46), Бакаев (Промес, 68), Соболев (Кофрие, 90)Крылья Советов Ломаев, Фернандо, Солдатенков, Гапонов, Горшков, Витюгов (Барач, 69), Коваленко (Липовой, 90), Зиньковский (Пиняев, 79), Ежов (Соколов, 90), Сарвели, Глушенков (Цыпченко, 79)Предупреждения: Джикия (7), Жиго (7), Селихов (41), Солдатенков (60), Мартинс Перейра (66), Фернандо (77)

«Спартак» набрал 34 очка и поднялся на 9 место. В активе «Крыльев Советов» 38 очков и 7 позиция.