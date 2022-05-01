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    «Ливерпуль» освежил силы на пути к беспрецедентному успеху

    Реакция прессы на матч «Ньюкасл» — «Ливерпуль»

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    «Ливерпуль» продолжает борьбу за четыре трофея
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    «Ливерпуль» продолжает борьбу за четыре трофея
    В 35 туре АПЛ «Ливерпуль» победил «Ньюкасл» (1:0) на выезде. Публикуем самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    Клопп грамотно применил ротацию

    «Юрген Клопп показал мастер-класс по ротации, ведь его риск обновить команду, претендующей на четыре трофея, окупилась жизненно важной победой над "Ньюкаслом". Гол Наби Кейта на 19-й минуте позволил "Манчестер Сити" продолжать дышать в затылок на вершине АПЛ. Немец жонглировал своими приоритетами в игре, зажатой между двумя полуфинальными матчами Лиги чемпионов с "Вильярреалом"", — пишет на страницах The Guardian Луиз Тейлор.

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    • Салахом и Алькантарой среди тех, кто начал поединок на скамейке запасных, Клопп включил 36-летнего Джеймса Милнера в основу и назвал его образцом для подражания, тогда как серия из шести побед кряду Ньюкасла подошла к концу. Милнер, когда-то игравший за Ньюкасл, дебютировал в Премьер-лиге за Лидс почти 20 лет назад и отметился хорошим выступлением на бывшем стадионе'.

    'Ньюкасл' еще слишком далеко до грандов АПЛ

    'Ливерпуль мог — и, вероятно, должен был — выиграть более комфортно перед неистовой толпой в 52 281 человек, где они выглядели лучше на протяжении большей части поединка, в котором Сороки надеялись на пятую кряду победу в АПЛ и седьмую — дома перед лицом почти постоянного давления', — отмечает Дамиан Спеллман в материале The Independent.

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    'Подопечные Эдди Хау так и не смогли набрать такой напор, который помог бы им избежать борьбы за вылет. Возможно, это напоминание о том, как много им еще предстоит пройти, прежде чем они снова смогут конкурировать с лучшими клубами английского футбола на постоянной основе'.

    'Ливерпуль' продолжает давление на 'Манчестер Сити'

    'В интервью, посвященном продлению своего контракта до 2026 года, Клопп исполнил серенаду болельщикам Ливерпуля исполнением Я чувствую себя хорошо, но большую часть этого матча он чувствовал себя не так.

    На его лице были гримасы, когда его игроки упускали моменты, взрывались на судей, а на пятой минуте компенсированного времени немец кричал на травмированного Диогу Жоту, чтобы тот ковылял назад и помог защититься от ввода мяча в игру соперником', — пишет на страницах The Times Джонатан Норткрофт.

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    • 'Но по завершении основного времени Клопп заключал Джеймса Милнера и Джордана Хендерсона в крепкие объятия, крутил кулак и сжимал зубы в своей знаменитой победной ухмылке. Ливерпуль был фантастическим вплоть до последнего момента выполнения плана на игру, из-за чего жизнь их наставника и болельщиков была излишне напряженной, но они справились и снова на какое-то время опередили Манчестер Сити в этой захватывающей гонке за титул'.

    'Ливерпуль' сохраняет шансы на четыре трофея

    'Затем наступил особый момент для Наби Кейта — автора гола и сыгравшего исключительный матч. Футболисты Ливерпуля подняли волну для своих фанатов на трибунах, после чего вернулись в раздевалку, чтобы проверить счет в дуэли с Вильярреалом — соперником в полуфинале Лиги чемпионов', — отмечает в материале Mail on Sunday Роб Дрейпер.

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    • 'Было это радостью или облегчением? Трудно сказать на этом этапе сезона, когда матчи приходят и уходят так быстро, а эти беспрецедентные четыре трофея за один сезон остаются возможными. Теперь на следующей неделе мерсисайдцы могут оказаться в финале Лиги чемпионов в третий раз за пять лет'.

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