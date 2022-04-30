«Наполи» разгромил «Сассуоло» на домашней арене

на своём поле сыграл противв рамках 35-го тура чемпионата Италии. Матч завершился со счётом 6:1 в пользу хозяев.

«Наполи» открыл счёт на 7-й минуте голом Кулиду Кулибали — 1:0. На 15-й минуте отличился Виктор Осимен — 2:0. Дубль за неаполитанцев оформил Дрис Мертенс забив на 21-й и 54-й минутах. На 80-й минуте поединка Амир Рахмани забил шестой гол своей команды.

Футбол. Италия. Серия А Наполи — Сассуоло 6:1 Голы: 1:0 Калиду Кулибали (7'), 2:0 Виктор Осимхен (15'), 3:0 Ирвин Лосано (19'), 4:0 Дрис Мертенс (21'), 5:0 Дрис Мертенс (54'), 6:0 Амир Ррахмани (80'), 6:1 Максим Лопес (87') Наполи: Давид Оспина, Джованни Ди Лоренцо, Амир Ррахмани, Калиду Кулибали, Мариу Руй, Андре Замбо Ангисса, Фабиан Руис, Ирвин Лосано, Дрис Мертенс, Лоренцо Инсинье, Виктор Осимхен Сассуоло: Джанлука Скамакка, Филип Джуричич, Джакомо Распадори, Доменико Берарди, Максим Лопес, Давиде Фраттези, Рожерио, Джанмарко Феррари, Влад Кирикеш, Мерт Мюльдюр, Андреа Консильи Предупреждения: Максим Лопес (18'), Давиде Фраттези (53'), Доменико Берарди (84')

«Сассуоло» смог отыграть один мяч на 88-й минуте после того как Максим Лопес отправил мяч в сетку ворот.

«Наполи» занимает 3 место в турнирной таблице чемпионата Италии набрав 70 очков, а «Сассуоло» располагается на 10-м месте с 46 баллами в активе.

В параллельном матче тура «Верона» на выезде смогла обыграть «Кальяри» со счётом 1:2.

Футбол. Италия. Серия А Кальяри — Верона 1:2 Голы: 0:1 Антонин Барак (8'), 0:2 Джанлука Капрари (44'), 1:2 Жоао Педро (57') Кальяри: Алессио Краньо, Эдоардо Гольданига, Маттео Ловато, Giorgio Altare, Рауль Белланова, Рэзван Марин, Альберто Грасси, Алессандро Дейола, Далберт, Жоао Педро, Бальде Кейта Верона: Джованни Симеоне, Джанлука Капрари, Антонин Барак, Фабио Депаоли, Мартин Онгла, Иван Илич, Давиде Фараони, Николо Казале, Адриен Тамез, Федерико Чеккерини, Лоренцо Монтипо Предупреждения: Антонин Барак (22'), Адриен Тамез (23'), Леонардо Паволетти (51'), Мартин Онгла (56'), Джованни Симеоне (77'), Андреа Карбони (90 + 1')

«Верона» занимает 9-е место в турнирной таблице Серии А набрав 52 очка, а «Кальяри» располагается на 17-м месте с 28 баллами в активе.