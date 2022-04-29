Бывший игрок «Спартака» Джано Ананидзе объявил о завершении карьеры

Бывший футболист «Спартака»объявил в социальных сетях сборной Грузии о решении завершить профессиональную карьеру.

Напомним, 29 апреля грузинский хавбек подписал с «Динамо» контракт на один год с опцией пролонгации ещё на сезон.

Джано начинал карьеру в московском «Спартаке», в систему которого попал в 2007 году. За главную команду красно-белых выступал с 2009 года. В клубе он провёл 10 лет и стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Также хавбек уходил в аренду в «Ростов», где выиграл национальный Кубок, и «Крылья Советов».

Покинув «Спартак», Джано подписал контракт с кипрским «Анортосисом», однако вскоре покинул команду и перебрался в «Ротор», за который так и не провёл ни одного матча и расторг соглашение.