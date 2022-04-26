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    • Иско перейдет в «Бетис». Он станет самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба
    Все новости спорта

    Иско перейдет в «Бетис». Он станет самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба

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    Полузащитник мадридского «Реала» Иско продолжит карьеру в «Бетисе», сообщает испанское издание AS.

    Иско
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    Иско

    Иско уже согласовал с «Бетисом» условия личного контракта.

    Соглашение будет рассчитано на два года с возможностью продления еще на сезона.

    «Бетис» готов платить 30-летнему хавбеку не менее 10 миллионов евро в год. Иско может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба.

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    • Контракт Иско с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года, а это значит, что «Бетису» он достанется бесплатно.

    В текущем сезоне Иско провел в чемпионате Испании 12 матчей, в которых забил один гол.

    Ранее сообщалось, что «Реал» в ближайшее время объявит о подписании нового контракта с хорватским полузащитником Лукой Модричем.

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