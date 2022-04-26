Иско перейдет в «Бетис». Он станет самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба

Полузащитник мадридского «Реала»продолжит карьеру в, сообщает испанское издание AS.

Иско уже согласовал с «Бетисом» условия личного контракта.

Соглашение будет рассчитано на два года с возможностью продления еще на сезона.

«Бетис» готов платить 30-летнему хавбеку не менее 10 миллионов евро в год. Иско может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба.

Контракт Иско с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года, а это значит, что «Бетису» он достанется бесплатно.

В текущем сезоне Иско провел в чемпионате Испании 12 матчей, в которых забил один гол.

Ранее сообщалось, что «Реал» в ближайшее время объявит о подписании нового контракта с хорватским полузащитником Лукой Модричем.