Пиоли прокомментировал чемпионскую гонку в Серии А

Главный тренер «Милана»подвел итоги матча 34-го тура чемпионата Италии против «Лацио» (2:1), а также высказался о чемпионской гонке.

«Вполне правильно быть счастливым и довольным этой игрой и нашими болельщиками, которые в очередной раз показали себя фантастически. Я горжусь своими игроками, и если бы я был на их месте, я бы разозлился, потому что люди не придают им должного значения.

На протяжении многих лет они зарекомендовали себя на самом высоком уровне. Мы постараемся выиграть все оставшиеся игры. Возможно, нам это не удастся, но мы приложим все усилия для этого.

Как ни странно, мы плохо начали игру и пропустили гол, которого можно было избежать. Однако мы показали свою способность вернуться на правильный путь, оставаться в игре и продолжать бороться.

Мы верили в себя до конца, потому что чувствовали, что можем победить. Это непредсказуемая лига. Можете просто посмотреть, что произошло сегодня, когда "Наполи" уступил "Эмполи" после того, как вел со счетом 2:0», — приводит слова Пиоли DAZN.

Календарь и таблица Серии А

«Милан» занимает первое место в турнирной таблице, имея 74 очка. Однако скрытым лидером сезона является «Интер», у которого 72 пункта при одной игре в запасе.