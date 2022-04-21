«Осасуна» — «Реал»: счет матча 1:3, обзор голов

Мадридскийодержал выездную победу над(3:1) в матче 33-го тура чемпионата Испании.

«Сливочные» открыли счет на 12-й минуте, разыграв штрафной, в результате чего Бензема прострелил на Алабу — и тот со второй попытки сумел переиграть Эрреру. С первым ударом австрийца голкипер хозяев справился, но среагировать на добивание он был уже не в состоянии.

Спустя две минуты хозяева отыгрались. Хорватский нападающий «Осасуны» Анте Будумир замкнул штангу, сумев откликнуться на прострел через вратарскую.

На 45-й минуте Камавинга эффектно закинул мяч в штрафную хозяев на подключившегося к атаке Себальоса . Дани в падении пробил по воротам, и голкипер «Осасуны» совершил сейв, но на добивании уже находился Асенсио, который хладнокровно вонзил мяч в пустые ворота.

На 52-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Авила стелился в подкате и рукой выбил мяч у Родриго.

В левый нижний угол пробивал Карим Бензема с «точки», но голкипер «Осасуны» Эррера разгадал его намерения и отразил удар.

На 59-й минуте «Реал» получил право на еще один пенальти — Видаль зацепил ногу Родриго в штрафной. И в том же стиле Эррера снова парировал удар Бензема с 11-метровой отметки.

Окончательный счет на шестой добавленной минуте установил Лукас Васкес. «Реал» поймал соперника в контратаке, Винисиус элегантно обыграл Видаля, после чего покатил на Васкеса — и испанский полузащитник спокойно расстрелял ворота «Осасуны».