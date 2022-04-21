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    «Реал» обыграл «Осасуну», Бензема не забил два пенальти

    «Осасуна» — «Реал»: счет матча 1:3, обзор голов

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    Мадридский «Реал» одержал выездную победу над «Осасуной» (3:1) в матче 33-го тура чемпионата Испании.

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    «Сливочные» открыли счет на 12-й минуте, разыграв штрафной, в результате чего Бензема прострелил на Алабу — и тот со второй попытки сумел переиграть Эрреру. С первым ударом австрийца голкипер хозяев справился, но среагировать на добивание он был уже не в состоянии.

    Спустя две минуты хозяева отыгрались. Хорватский нападающий «Осасуны» Анте Будумир замкнул штангу, сумев откликнуться на прострел через вратарскую.

    На 45-й минуте Камавинга эффектно закинул мяч в штрафную хозяев на подключившегося к атаке Себальоса . Дани в падении пробил по воротам, и голкипер «Осасуны» совершил сейв, но на добивании уже находился Асенсио, который хладнокровно вонзил мяч в пустые ворота.

    На 52-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Авила стелился в подкате и рукой выбил мяч у Родриго.

    В левый нижний угол пробивал Карим Бензема с «точки», но голкипер «Осасуны» Эррера разгадал его намерения и отразил удар.

    На 59-й минуте «Реал» получил право на еще один пенальти — Видаль зацепил ногу Родриго в штрафной. И в том же стиле Эррера снова парировал удар Бензема с 11-метровой отметки.

    Окончательный счет на шестой добавленной минуте установил Лукас Васкес. «Реал» поймал соперника в контратаке, Винисиус элегантно обыграл Видаля, после чего покатил на Васкеса — и испанский полузащитник спокойно расстрелял ворота «Осасуны».

    Футбол. Испания. Примера
    Осасуна — Реал Мадрид 1:2
    Голы: 0:1 Давид Алаба (12'), 1:1 Анте Будимир (13'), 1:2 Марко Асенсио (45') Осасуна: Серхио Эррера, Начо Видаль, Аридане Эрнандес, Давид Гарсия, Хосе Анхель (Ойер Оласабаль, 68'), Хон Монкайола, Эсекьель Авила (Barbero, 86'), Хави Мартинес (Kike Barja, 68'), Дарко Брашанац (Роберто Торрес, 79'), Рубен Гарсия (Manu Sanchez, 46'), Анте Будимир Реал Мадрид: Родриго (Винисиус Жуниор, 90'), Карим Бензема, Марко Асенсио, Даниель Себальос (Тони Кроос, 71'), Эдуардо Камавинжа (Иско, 73'), Федерико Вальверде, Начо, Давид Алаба (Даниэль Карвахаль, 46'), Эдер Милитао, Лукас Васкес, Тибо Куртуа Предупреждения: Эдуардо Камавинжа (5'), Дарко Брашанац (44'), Эдер Милитао (60'), Начо (62')
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