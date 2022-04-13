Вернер: «Челси» оставалось 10 минут, чтобы совершить чудо, поэтому мы очень разочарованы

Нападающийподелился мнением о вылете своей команды из Лиги чемпионов по сумме двух встреч.

Проиграв первый матч дома «Реалу» со счетом 1:3, лондонцы в Мадриде выигрывали 3:0, но потом дважды пропустили, что дало испанцам путевку в полуфинал.

«Отыграться после поражения в домашнем матче было успехом для нас, у нас было все, что необходимо, при счете 3:0, у нас был шанс выйти в полуфинал.

Но в итоге нельзя сдерживать "Реал" весь матч. Мы знаем это, но мы приложили все усилия в основное и дополнительное время.

Домашний матч внес серьезные коррективы, потому что гостевой матч получился почти идеальным в нашем исполнении. Так что мы расстроены тем, что проиграли, учитывая то, что мы вложили в эту игру, и как сыграли.

Когда я праздновал свой гол, я думал, что это все. Мы могли забить и ранее, чтобы сделать счет 3:0, но арбитры отменили гол, и это можно обсуждать, но когда я забил, я подумал, что игра закончена.

Мы почти не давали шансов "Реалу", но в итоге, нужно признать, что они забили очень хорошие мячи.

Был один эпизод, когда мы сыграли не так, как делали это на протяжении большей части матча, а у "Реала" есть качества, чтобы забивать голы, и они показали это, сделав счет 3:1.

Думаю, это был потрясающий гол, блестящая подача за спину от Модрича, против которой трудно обороняться.

Мы провели блестящую игру, и нам оставалось 10 минут, чтобы совершить чудо, поэтому мы очень разочарованы», — приводит слова Вернера пресс-служба «Челси».