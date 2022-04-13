Моуринью: Мы сильнее «Будё-Глимт». В прошлый четверг был просто плохой эпизод

«Я ожидаю футбольного матча. Пусть победит сильнейший, а это мы. УЕФА? Я не комментирую это. Тренер "Будё-Глимт"? Я не комментирую это. С нашей стороны всегда была честная игра.
Когда мы разгромно проиграли матч в группе (1:6. — Прим. ред.), мы с честью отреагировали на это унижение.
После той игры у нас было ещё две и никогда не было эпизодов, подобных тому, который произошёл неделю назад.
То, что произошло в прошлый четверг, вышло из контекста: матч и итог были нормальными, затем был неприятный эпизод, вырванный из контекста. Сейчас мы хотим просто играть.
Мои ассистенты слишком взволнованы? Ложь, которая повторяется много раз, всегда ложь», — цитирует Моуринью пресс-служба УЕФА.