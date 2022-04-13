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    Моуринью: Мы сильнее «Будё-Глимт». В прошлый четверг был просто плохой эпизод

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    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал о том, чего ожидает от ответного матча 1/4 финала Лиги конференций с «Будё-Глимт» и прокомментировал конфликт тренеров двух команд в концовке прошлой игры.

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    «Я ожидаю футбольного матча. Пусть победит сильнейший, а это мы. УЕФА? Я не комментирую это. Тренер "Будё-Глимт"? Я не комментирую это. С нашей стороны всегда была честная игра.

    Когда мы разгромно проиграли матч в группе (1:6. — Прим. ред.), мы с честью отреагировали на это унижение.

    После той игры у нас было ещё две и никогда не было эпизодов, подобных тому, который произошёл неделю назад.

    То, что произошло в прошлый четверг, вышло из контекста: матч и итог были нормальными, затем был неприятный эпизод, вырванный из контекста. Сейчас мы хотим просто играть.

    Мои ассистенты слишком взволнованы? Ложь, которая повторяется много раз, всегда ложь», — цитирует Моуринью пресс-служба УЕФА.

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