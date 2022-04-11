Газизов: У нас полное доверие к штабу Стукалова, несмотря на позицию в таблице

Генеральный директор «Уфы»заявил, что его разочаровала игра команды в матче против(1:2).

Но при этом Газизов отметил, что у него нет претензий к главному тренеру Алексею Стукалову.

«Скажу так, что так играть нельзя. Так безвольно. Состояние игроков оставляет желать лучшего. Мне кажется, самоотдача была не на должном уровне. У меня нет объяснений этому. Будем работать. Однако, это не отбирает заслуг "Сочи", у них хорошая команда.

При этом у нас хорошие отношения с главным тренером. У нас полное доверие к штабу, несмотря на позицию в таблице», — приводит слова Газизова «Матч ТВ».

«Уфа» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ после 24-х туров.