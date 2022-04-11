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    Газизов: У нас полное доверие к штабу Стукалова, несмотря на позицию в таблице

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    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что его разочаровала игра команды в матче против «Сочи» (1:2).

    Шамиль Газизов
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    Шамиль Газизов

    Но при этом Газизов отметил, что у него нет претензий к главному тренеру Алексею Стукалову.

    «Скажу так, что так играть нельзя. Так безвольно. Состояние игроков оставляет желать лучшего. Мне кажется, самоотдача была не на должном уровне. У меня нет объяснений этому. Будем работать. Однако, это не отбирает заслуг "Сочи", у них хорошая команда.

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    • При этом у нас хорошие отношения с главным тренером. У нас полное доверие к штабу, несмотря на позицию в таблице», — приводит слова Газизова «Матч ТВ».

    «Уфа» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ после 24-х туров.

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