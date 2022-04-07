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    • СМИ: «Ман Сити» в 2013-м нарушил правила ФИФА, заплатив «Малаге» 360 тысяч евро за 14-летнего Диаса
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    СМИ: «Ман Сити» в 2013-м нарушил правила ФИФА, заплатив «Малаге» 360 тысяч евро за 14-летнего Диаса

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    «Манчестер Сити» в 2013 году нарушил правила ФИФА по переходу молодых игроков, сообщает издание Der Spiegel, которые выпустило новое расследование по данным Football Leaks.

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    «Горожане» заплатили «Малаге» 360 тыс. евро за трансфер 14-летнего полузащитника Браима Диаса, который сейчас играет за «Милан» на правах аренды из «Реала».

    Хавбек два года тренировался в академии «Манчестер Сити», прежде чем его смогли зарегистрировать.

    Abu Dhabi United Group (ADUG), принадлежащая шейху Мансуру, владеющему клубом, перевела 360 тыс. евро за трансфер Диаса на счёт компании-посреднику в Барселоне, которая отправила деньги «Малаге».

    Напомним, правила ФИФА запрещают клубам покупать игроков младше 16 лет из других стран. Также не разрешается осуществлять денежные выплаты несовершеннолетним игрокам, их родителям или их агентам.

    В 2020 году предыдущее расследование Der Spiegel привело к отстранению «Ман Сити» от участия в Лиге чемпионов на 2 года. Клуб оспорил решение УЕФА в CAS и выиграл дело.

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