Симеоне потерпел сотое поражение у руля «Атлетико»

«Атлетико» проиграл «Манчестер Сити» (0:1) в первом поединке 1/4 финала Лиги чемпионов.

Как сообщает Opta, это поражение стало 100-м для Диего Симеоне на посту наставника мадридцев. Всего за 569 матчей проведенных матчей оно одержал 337 побед при 132 ничьих и 100 поражениях.

Чаще с «Атлетико» проигрывал лишь один тренер: Луис Арагонес потерпел 169 поражений в 612 матчах во главе «матрасников».

Также в этом же поединке был установлен и антирекорд Симеоне. Впервые при руководстве этого специалиста мадридский «Атлетико» не нанес ни одного удара по воротам противника.