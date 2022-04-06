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    Симеоне потерпел сотое поражение у руля «Атлетико»

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    «Атлетико» проиграл «Манчестер Сити» (0:1) в первом поединке 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Диего Симеоне
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    Диего Симеоне

    Как сообщает Opta, это поражение стало 100-м для Диего Симеоне на посту наставника мадридцев. Всего за 569 матчей проведенных матчей оно одержал 337 побед при 132 ничьих и 100 поражениях.

    Чаще с «Атлетико» проигрывал лишь один тренер: Луис Арагонес потерпел 169 поражений в 612 матчах во главе «матрасников».

    Также в этом же поединке был установлен и антирекорд Симеоне. Впервые при руководстве этого специалиста мадридский «Атлетико» не нанес ни одного удара по воротам противника.

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