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    «Реал» полетит на матч с «Челси» без Анчелотти

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не полетит сегодня вместе с командой в Лондон на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Челси».

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    Итальянский специалист в конце марта заразился коронавирусом. Накануне вылета мадридцев в Лондон «ковидный» тест Анчелотти вновь показал положительный результат, информирует Marca.

    Согласно сведениям источника, есть вероятность, что Анчелотти всё-таки сможет очно руководить «Реалом» в первом матче с «Челси», но для этого завтрашний «ковидный» тест тренера должен показать отрицательный результат.

    Стоит напомнить, что последний матч «Реала» в чемпионате Испании с «Сельтой» (2:1) Анчелотти пропустил из-за коронавируса.

    Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Реал» состоится 6 апреля на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

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