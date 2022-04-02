Форвард «Барселоны» Люк де Йонг заразился коронавирусом

Нападающий «Барселоны»заразился коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

31-летний нидерландский футболист прошёл тестирование на коронавирус, результат теста оказался положительным. Сообщается, что де Йонг чувствует себя хорошо. Форвард пропустит предстоящий матч 30-го тура чемпионата Испании с «Севильей».

Де Йонг перешёл в «Барселону» из «Севильи» на правах аренды летом прошлого года. В нынешнем сезоне нидерландский футболист принял участие в 15 матчах испанской Примеры и забил 5 голов.

Матч 30-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Барселона» — «Севилья» состоится завтра, 3 апреля, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Начало встречи — в 22:00 мск.