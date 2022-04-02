Примера. «Реал» играет с «Сельтой», «Атлетико» примет «Алавес», «Севилья» в гостях у «Барсы»

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    Подробности матчей 30 тура испанской Примеры

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    «Реал»
    Со 2 по 4 апреля пройдут поединки 30 тура чемпионата Испании по футболу.

    «Хетафе» — «Мальорка» 1:0

    «Хетафе» на своём поле принимал «Мальорку» в рамках 30-го утра чемпионата Испании. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

    Единственный гол в матче был забит на 82-й минуте поединка. Гонсало Вильяр показал отличное видение поля и отдал пас, который принял Борха Майорал и нанес точный удар под перекладину, тем самым принёс победу «Хетафе».

    Футбол. Испания. Примера
    Хетафе — Мальорка 1:0
    Гол: 1:0 Борха Майораль (82') Хетафе: Давид Сория, Даконам Ортега Дьене, Окай Йокушлу (Оскар Родригес, 71'), Стефан Митрович, Дамиан Суарес (Хуан Иглесиас, 46'), Карлос Аленья (Флорентину Луиш, 90'), Мауро Арамбарри, Неманья Максимович (Гонсало Вильяр, 71'), Матиас Оливера, Энес Унал, Сандро Рамирес (Борха Майораль, 46') Мальорка: Фер Ниньо (Анхель Родригес, 57'), Ведат Мурики, Сальва Севилья (Ли Кан Ин, 86'), Родриго Батталья (Антонио Санчес, 87'), Дани Родригес (Такэфуса Кубо, 87'), Иддрису Баба, Пабло Маффео, Бриан Оливан, Франко Руссо, Джованни Гонсалес, Серхио Рико Предупреждения: Дамиан Суарес (19'), Дани Родригес (29'), Сандро Рамирес (40'), Энес Унал (40'), Джованни Гонсалес (41'), Франко Руссо (41'), Сальва Севилья (41'), Мауро Арамбарри (45'), Франко Руссо (63'), Борха Майораль (82'), Пабло Маффео (89')

    «Хетафе» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Испании набрав 32 очка, а «Мальорка» продолжает находится в зоне вылета на 18-м месте с 26-ю балами в активе.

    «Леванте» — «Вильярреал» 2:0

    В матче 30-го тура чемпионата Испании «Леванте» одержал домашнюю победу над «Вильярреалом» — 2:0.

    Оба гола в составе валенсийского клуба забил Хосе Луис Моралес, отличившийся на 69-й и 90+1-й минутах.

    Футбол. Испания. Примера
    Леванте — Вильярреал 2:0
    Голы: 1:0 Хосе Моралес Луис (69'), 2:0 Хосе Моралес Луис (90 + 1') Леванте: Дани Карденас, Хорхе Мирамон, Робер, Серхио Постиго (Шкодран Мустафи, 76'), Мартин Касерес (Рубен Везу, 46'), Энрик Франкеса (Сон, 46'), Гонсало Мелеро (Хосе Кампанья, 57'), Неманья Радоя, Пепелу, Рохер (Микаэль Мальса, 86'), Хосе Моралес Луис Вильярреал: Херар Морено, Арно Данжума (Пако Алькасер, 76'), Ману Тригерос (Джовани Ло Чельсо, 62'), Даниэль Парехо, Этьен Капу (Франсис Коклен, 62'), Йереми Пино, Альфонсо Педраса (Первис Эступинан, 76'), Пау Торрес, Рауль Альбиоль, Хуан Фойт (Серж Орье, 76'), Херонимо Рульи Предупреждения: Хосе Моралес Луис (21'), Рохер (56'), Пау Торрес (64'), Франсис Коклен (74'), Микаэль Мальса (88'), Пепелу (89')

    «Вильярреал» с 45 очками остался на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Леванте» с 22 очками ушел с последнего места, поднявшись на предпоследнее.

    «Сельта» — «Реал Мадрид»

    «Атлетико» М — «Алавес»

    2 апреля, 22:00 мск

    «Атлетик» Б — «Эльче»

    3 апреля, 15:00 мск

    «Бетис» — «Осасуна»

    3 апреля, 17:15 мск

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    «Валенсия» — «Кадис»

    3 апреля, 19:30 мск

    «Гранада» — «Райо Вальекано»

    3 апреля, 19:30 мск

    «Барселона» — «Севилья»

    3 апреля, 22:00 мск

    «Реал Сосьедад» — «Эспаньол»

    4 апреля, 22:00 мск

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