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    «Реал» договорился с «Шахтером» об аренде бразильского защитника

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    Защитник донецкого «Шахтера» Винисиус Тобиас продолжит карьеру в мадридском «Реале».

    Винисиус Тобиас
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    Винисиус Тобиас

    По информации Goal.com, «Королевский клуб» уже договорился с руководством «Шахтера» об аренде 18-летнего бразильца до конца сезона.

    В соглашении также будет предусмотрена опция выкупа.

    Винисиус Тобиас перешел в «Шахтер» летом 2021 года из бразильского «Интернасьонала».

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