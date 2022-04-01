«Реал» договорился с «Шахтером» об аренде бразильского защитника

Защитник донецкого «Шахтера»продолжит карьеру в мадридском

По информации Goal.com, «Королевский клуб» уже договорился с руководством «Шахтера» об аренде 18-летнего бразильца до конца сезона.

В соглашении также будет предусмотрена опция выкупа.

Винисиус Тобиас перешел в «Шахтер» летом 2021 года из бразильского «Интернасьонала».

Напомним, ранее на этой неделе бразильский полузащитник «Шахтера» Тете перешел на правах аренды в «Лион».

ФИФА, как известно, разрешила иностранным футболистам в одностороннем порядке приостанавливать контракты с украинским клубами в связи со сложной ситуацией в стране.