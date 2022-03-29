Сантуш: Поединок против Северной Македонии — матч всей жизни

Главный тренер сборной Португалииподелился ожиданием о предстоящем матче против Северной Македонии в финале стыков ЧМ-2022.

«Это матч всей жизни для игроков сборной Северной Македонии? Для нас это тоже матч всей жизни. Мы не можем уступить сопернику в решительности, агрессии, духе и желании», — цитирует Сантуша пресс-служба УЕФА.

Стыковой матч за право сыграть на чемпионате мира 2022 года в Катаре между сборными Португалии и Северной Македонией состоится 29 марта в Порту и начнется в 21:45 по московскому времени.

LiveSport.ru подготовил прогноз на этот матч, с которым можно ознакомиться здесь.