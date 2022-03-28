США разгромили Панаму, Мексика переиграла Гондурас в квалификации ЧМ-2022

Кристиан Пулишич Фото: globallookpress.com
Хет-триком у победителей отметился полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич, два гола из трех забив с пенальти. По одному голу забили Пол Арриола и Хесус Феррейра.
За Панаму в концовке отличился Анибаль Годой.
В другом матче Мексика минимально обыграла Гондурас — 1:0.
За тур до окончания отборочного этапа США с 25 очками в активе находятся на втором месте, опережая Мексику по дополнительным показателям. Коста-Рика — четвертая.
Для прямого выхода на ЧМ-2022 США и Мексике достаточно в последнем матче набрать по одному баллу.