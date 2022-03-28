США разгромили Панаму, Мексика переиграла Гондурас в квалификации ЧМ-2022

Сборнаяв матче отборочного турнира ЧМ-2022 обыграласо счетом 5:1.

Хет-триком у победителей отметился полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич, два гола из трех забив с пенальти. По одному голу забили Пол Арриола и Хесус Феррейра.

За Панаму в концовке отличился Анибаль Годой.

В другом матче Мексика минимально обыграла Гондурас — 1:0.

За тур до окончания отборочного этапа США с 25 очками в активе находятся на втором месте, опережая Мексику по дополнительным показателям. Коста-Рика — четвертая.

Для прямого выхода на ЧМ-2022 США и Мексике достаточно в последнем матче набрать по одному баллу.