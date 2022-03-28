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    США разгромили Панаму, Мексика переиграла Гондурас в квалификации ЧМ-2022

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    Сборная США в матче отборочного турнира ЧМ-2022 обыграла Панаму со счетом 5:1.

    Кристиан Пулишич
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    Кристиан Пулишич

    Хет-триком у победителей отметился полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич, два гола из трех забив с пенальти. По одному голу забили Пол Арриола и Хесус Феррейра.

    За Панаму в концовке отличился Анибаль Годой.

    В другом матче Мексика минимально обыграла Гондурас — 1:0.

    За тур до окончания отборочного этапа США с 25 очками в активе находятся на втором месте, опережая Мексику по дополнительным показателям. Коста-Рика — четвертая.

    Для прямого выхода на ЧМ-2022 США и Мексике достаточно в последнем матче набрать по одному баллу.

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