Кунц: Нельзя победить Португалию, если будешь только защищаться

Главный тренер сборной Турциивысказался о предстоящем матче квалификации чемпионата мира-2022 против Португалии.

«Мне нужно, чтобы игроки поверили в наш план на матч. Нельзя победить Португалию, если будешь только защищаться. У нас есть талантливые игроки. Мы должны заставить их думать: "Эта игра не будет легкой".

У нас есть психологическая сила, в которой нуждаемся. Командный дух тоже помогает. Мы провели несколько сложных матчей, но победили. Можем победить, даже если пропустим, так как движемся в правильном направлении», — цитирует Кунца пресс-служба УЕФА.

Матч Португалия — Турция состоится в четверг, 24 марта. Начало встречи — 22:45 по московскому времени. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться здесь.