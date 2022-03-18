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    СМИ: Роналду решил остаться в «Манчестер Юнайтед»

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    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду передумал уходить из команды.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    По информации Diario AS, Роналду намерен провести в «МЮ» как минимум еще один сезон.

    Ранее 37-летний футболиста склонялся к переходу в другой клуб.

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    • Роналду неоднократно сообщалось, что Роналду недоволен обстановкой в «МЮ», в том числе его не устраивало то, что с командой работает временный тренер.

    Роналду провел в текущем чемпионате Англии 24 матча, в которых забил 12 мячей и сделал три результативные передачи.

    Напомним, сообщалось, что Лионель Месси не планирует покидать «Пари Сен-Жермен».

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