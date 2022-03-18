СМИ: Роналду решил остаться в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед»передумал уходить из команды.

По информации Diario AS, Роналду намерен провести в «МЮ» как минимум еще один сезон.

Ранее 37-летний футболиста склонялся к переходу в другой клуб.

Роналду неоднократно сообщалось, что Роналду недоволен обстановкой в «МЮ», в том числе его не устраивало то, что с командой работает временный тренер.

Роналду провел в текущем чемпионате Англии 24 матча, в которых забил 12 мячей и сделал три результативные передачи.

Напомним, сообщалось, что Лионель Месси не планирует покидать «Пари Сен-Жермен».