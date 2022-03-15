Карпин: Караваев, как и Дзюба, попросил не вызывать его на предстоящий сбор

Главный тренер сборной Россииобъяснил отсутствие защитника «Зенита»в составе национальной команды на мартовские учебно-тренировочные сборы.

«Помимо Дзюбы, также попросил не вызывать его на предстоящий сбор и Караваев. Вячеслав пока не чувствует себя достаточно подготовленным и попросил дать ему время на набор физической формы. Как и в случае с Дзюбой, тренерский штаб сборной пошёл Караваеву навстречу.

Это не расширенный, а максимально близкий состав, который начнёт работу на сборе. Да, возможно, после матчей 22-го тура РПЛ в нём произойдут изменения, но наверняка минимальные», — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.