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    Карпин: Караваев, как и Дзюба, попросил не вызывать его на предстоящий сбор

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    Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил отсутствие защитника «Зенита» Вячеслава Караваева в составе национальной команды на мартовские учебно-тренировочные сборы.

    Вячеслав Караваев
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    Вячеслав Караваев

    «Помимо Дзюбы, также попросил не вызывать его на предстоящий сбор и Караваев. Вячеслав пока не чувствует себя достаточно подготовленным и попросил дать ему время на набор физической формы. Как и в случае с Дзюбой, тренерский штаб сборной пошёл Караваеву навстречу.

    Это не расширенный, а максимально близкий состав, который начнёт работу на сборе. Да, возможно, после матчей 22-го тура РПЛ в нём произойдут изменения, но наверняка минимальные», — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

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