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    • УЕФА: Матч «Лилль» — «Челси» состоится, несмотря на санкции Евросоюза против Абрамовича
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    УЕФА: Матч «Лилль» — «Челси» состоится, несмотря на санкции Евросоюза против Абрамовича

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    В УЕФА заявили, что проведению матча «Лилль» — «Челси» ничто не угрожает.

    «Лилль» — «Челси»
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    «Лилль» — «Челси»

    В организации заверили, что санкции, введеные Евросоюзом против Романа Абрамовича, не помешают проведению ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов между «Лиллем» и «Челси».

    Лицензия, выданная лондонскому клубу британским правительством, действительна и для матчей еврокубков.

  • Источник: Матч «Лилль» — «Челси» в ЛЧ может не состояться из-за санкций Евросоюза против Абрамовича
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    • Однако в случае выхода в следующий раунд «Челси» вряд ли получит призовые в размере 1,8 млн евро. Эта сумма, скорее всего, будет заморожена британским правительством.

    Матч между «Лиллем» и «Челси» пройдет на стадионе «Пьер-Моруа» 16 марта и начнется в 23:00 по московскому времени.

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