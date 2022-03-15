УЕФА: Матч «Лилль» — «Челси» состоится, несмотря на санкции Евросоюза против Абрамовича

заявили, что проведению матчаничто не угрожает.

В организации заверили, что санкции, введеные Евросоюзом против Романа Абрамовича, не помешают проведению ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов между «Лиллем» и «Челси».

Лицензия, выданная лондонскому клубу британским правительством, действительна и для матчей еврокубков.

Однако в случае выхода в следующий раунд «Челси» вряд ли получит призовые в размере 1,8 млн евро. Эта сумма, скорее всего, будет заморожена британским правительством.

Матч между «Лиллем» и «Челси» пройдет на стадионе «Пьер-Моруа» 16 марта и начнется в 23:00 по московскому времени.