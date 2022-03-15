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    Источник: Матч «Лилль» — «Челси» в ЛЧ может не состояться из-за санкций Евросоюза против Абрамовича

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    Владелец «Челси» Роман Абрамович попал под санкции Евросоюза, сообщает официальный сайт организации.

    «Лилль» — «Челси»
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    «Лилль» — «Челси»

    В общей сложности ограничительные меры наложены на девять субъектов и 15 лиц, в числе которых российский олигарх.

    У включенных в санкционный список лиц заморожены активы, им также запрещено въезжать на территорию ЕС или пересекать ее транзитом.

    По данным L’Équipe, матч Лиги чемпионов между «Лиллем» и «Челси» может не состояться из-за принятия Евросоюзом санкций против Абрамовича.

    «Если в официальном тексте, опубликованном в отношении этих санкций, не пропишут исключений, то, как я думаю, существует реальный риск для проведения матча», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.

    Такой риск связан с постановлением Европейского совета от 17 марта 2014 года. В нем сказано, что все средства и экономические ресурсы, принадлежащие физическим лицам, организациям или связанным с ними организациям, попавшим под санкции, замораживаются.

    После того, как санкции против Абрамовича ввела Великобритания, «Челси» получил специальную лицензию, которая позволила клубу продолжить спортивную деятельность.

    Чтобы провести игру во Франции, лондонцам потребуется такая же лицензия, выданная Евросоюзом.

    Отмечается, что французские власти могут принять такое решение из уважения к обязательствам перед УЕФА и ради спортивной справедливости.

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