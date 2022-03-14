Союз ветеранов попросил ФИФА и УЕФА отменить решение об отстранении российских команд

Союз ветеранов футбола России обратился к ФИФА и УЕФА с открытым письмом с просьбой отменить решение об отстранении российских команд.

Письмо подписали Станислав Черчесов, Олег Романцев, Никита Симонян, Дмитрий Аленичев, Ринат Дасаев, Егор Титов, Александр Самедов и многие другие.

«Россия всегда была надёжным партнёром FIFA и UEFA. В 2018 году мы провели лучший чемпионат мира в истории — по вашему же признанию, господин Инфантино. В 2021 году в условиях пандемии мы на высоком уровне приняли дополнительные матчи Евро-2020. Россия поддерживает все ключевые проекты и инициативы FIFA и UEFA, разделяет главные принципы организаций. К сожалению, сейчас эти организации не встали на защиту интересов российского и мирового футбольного сообщества, а наоборот, сразу же отказались от главного принципа: футбол — вне политики.

Российский футбольный союз оспаривает принятые вами решения в международном спортивном арбитраже. Мы не можем пойти в суд. Но мы просим вас вспомнить о том, что FIFA и UEFA должны стоять на страже интересов футбольного сообщества. Мы просим вас отменить дискриминационное и очень опасное для мирового футбола по своим последствиями решение. Верим, что вы и сами понимаете всю его несправедливость», — цитирует письмо телеграм-канал «Мутко против».