Источник: «ПСЖ» хочет избавиться от Неймара

Владельцыпо окончании сезона могут рассмотреть возможность продажи

По информации французского журналиста Ромена Молины, эмир Катара очень недоволен игрой и отношением Неймара.

Не исключено, что летом «ПСЖ» постарается избавиться от Неймара.

В прошлом году Неймар подписал новый контракт с «Парижем» до конца сезона-2024/2025.

Кроме того, Молина пишет, что многие сотрудники «ПСЖ» надеются на то, что в ближайшее время владельцы уволят спортивного директора клуба Леонардо, у которого непростые отношения с большей частью футболистов.

Напомним, ранее сообщалось, что Неймар после поражения от мадридского «Реала» (1:3) едва не подрался с голкипером «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммой.