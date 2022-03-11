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    Источник: «ПСЖ» хочет избавиться от Неймара

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    Владельцы «Пари Сен-Жермен» по окончании сезона могут рассмотреть возможность продажи Неймара.

    Неймар
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    Неймар

    По информации французского журналиста Ромена Молины, эмир Катара очень недоволен игрой и отношением Неймара.

    Не исключено, что летом «ПСЖ» постарается избавиться от Неймара.

    В прошлом году Неймар подписал новый контракт с «Парижем» до конца сезона-2024/2025.

    Кроме того, Молина пишет, что многие сотрудники «ПСЖ» надеются на то, что в ближайшее время владельцы уволят спортивного директора клуба Леонардо, у которого непростые отношения с большей частью футболистов.

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