Карпин продолжит работу в сборной России до конца 2022 года

Главный тренер сборной Россиипродолжит работу в национальной команде.

Контракт со специалистом продлен до конца 2022 года, сообщает пресс-служба РФС.

Валерий Карпин возглавляет сборную России с 23 июля 2021 года. Под его руководством сборная провела 7 матчей, в которых одержала 5 побед, 1 раз сыграла вничью и потерпела 1 поражение.

Ближайший учебно-тренировочный сбор команда проведет с 21 по 27 марта в Москве.

Напомним, что по решению ФИФА и УЕФА сборная России отстранена от всех соревнований под эгидой организаций, в том числе и от стыковых матчей ЧМ-2022.