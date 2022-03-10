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    Карпин продолжит работу в сборной России до конца 2022 года

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    Главный тренер сборной России Валерий Карпин продолжит работу в национальной команде.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    Контракт со специалистом продлен до конца 2022 года, сообщает пресс-служба РФС.

    Валерий Карпин возглавляет сборную России с 23 июля 2021 года. Под его руководством сборная провела 7 матчей, в которых одержала 5 побед, 1 раз сыграла вничью и потерпела 1 поражение.

    Ближайший учебно-тренировочный сбор команда проведет с 21 по 27 марта в Москве.

    Напомним, что по решению ФИФА и УЕФА сборная России отстранена от всех соревнований под эгидой организаций, в том числе и от стыковых матчей ЧМ-2022.

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