«Мидлсбро» — «Тоттенхэм»: счет матча 0:1, обзор гола

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
Единственный мяч был забит на 107-й минуте. Получив мяч на правом полуфланге, Джош Кобурн отправил его в дальнюю девятку.
Футбол. Англия. Кубок ФА
Мидлсбро — Тоттенхэм 1:0
Гол: 1:0 Josh Coburn (107') Мидлсбро: Джо Ламли, Анферни Дейкстел, Dael Fry, Патрик Макнейр (Ли Пелтье, 106'), Isaiah Jones, Matt Crooks, Джонатан Хаусон (Souleymane Bamba, 118'), Маркус Таверньер, Нил Тейлор (Марк Бола, 96'), Андраж Шпорар (Josh Coburn, 96'), Duncan Watmore (Фоларин Балогун, 75') Тоттенхэм: Гарри Кейн, Сон Хын Мин, Деян Кулушевски (Серхио Регилон, 106'), Райан Сесеньон (Стивен Бергвейн, 81'), Гарри Уинкс, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Мэтт Доэрти (Emerson Royal, 81'), Бен Дэвис (Дейн Скарлетт, 115'), Эрик Дайер, Кристиан Ромеро, Уго Льорис Предупреждения: Патрик Макнейр (57'), Кристиан Ромеро (58')
Ранее выступающий в Чемпионшипе «Мидлсбро» выбил из Кубка Англии другую команду АПЛ — «Манчестер Юнайтед».
Действующим победителем турнира является «Лестер». Наиболее титулованым клубом Кубка Англии является «Арсенал» (14 побед).