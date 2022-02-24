Источник: УЕФА перенесет финал Лиги чемпионов из России

УЕФА перенесет финальный матч Лиги чемпионов сезона-2021/22 из Санкт-Петербурга после того, как российские войска вторглись на Украину, сообщает Associated Press.

Ранее стало известно, что президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин созвал внеочередное заседание исполнительного комитета УЕФА.

Оно состоится 25 февраля и начнется в 12:00 по московскому времени. По данным источника, на нем будет утверждено решение о переносе финала из России.

Финал Лиги чемпионов в сезоне-2021/2022 должен состояться на в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» 28 мая 2022 года.