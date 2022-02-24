Источник: УЕФА перенесет финал Лиги чемпионов из России Фото: globallookpress.com
Ранее стало известно, что президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин созвал внеочередное заседание исполнительного комитета УЕФА.
Оно состоится 25 февраля и начнется в 12:00 по московскому времени. По данным источника, на нем будет утверждено решение о переносе финала из России.
Финал Лиги чемпионов в сезоне-2021/2022 должен состояться на в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» 28 мая 2022 года.