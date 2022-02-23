«Ред Булл Зальцбург» сообщил о 15 случаях заражения коронавирусом

Среди игроков и обслуживающего персонала выявлено 15 положительных результатов тестов на коронавирусную инфекцию. «Ред Булл Зальцбург» отменил две тренировки, клуб усилил меры безопасности и гигиены.
Заразившиеся были отправлены на самоизоляцию. У некоторых из них проявились симптомы заражения коронавирусом.
Напомним, что 16 февраля «быки» принимали на своем поле «Баварию» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.
ℹ etliche Akteure positiv auf Corona getestet— FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) February 23, 2022
Eine routinemäßig durchgeführte Kontrolle hat bei einer größeren Anzahl an Spielern einen positiven Befund ergeben. Insgesamt sind bereits 15 Personen aus Mannschaft und Betreuerteam betroffen.
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